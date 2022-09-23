اخبار الرياضه السعوديه لن يرضى السعوديون بغير الذهب

محمد بن مسعود - الدمام - واصلت وزارة الرياضة استضافة وتنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية العربية والعالمية، التي جعلت المملكة محط أنظار العالم ووسائل الإعلام الدولية الأجنبية منها والعربية، بفضل الدعم الكبير وغير المسبوق الذي يحظى به القطاع الرياضي؛ أسوة ببقية قطاعات الدولة من قبل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ودعم ومتابعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- عرّاب الرؤية ومهندسها الأول، وتعكف الوزارة على المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية بلادنا وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات، لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية إقليميّاً وعالميّاً، ونحو صناعة مجتمع رياضي حيوي بأعلى معايير جودة الحياة، واليوم يفتخر كل سعودي بما وصلت إليه الرياضة السعودية حيث تعددت الإنجازات والهدف واحد؛ هو تحقيق رؤية 2030 والوصول لأعلى المراتب العالمية عبر أبطالنا السعوديين.

كرة القدم

يعتبر تأهل المنتخب الأول رسمياً إلى مونديال قطر 2022 للمرة السادسة في تاريخ مشاركاته المونديالية، الإنجاز الأبرز في هذا العام، وتتويج المنتخب الأولمبي بكأس آسيا للمرة الأولى بعد فوزه على أوزبكستان بنتيجة 2/‏0، وحصوله على الميدالية الفضية في دورة التضامن الإسلامي، وكذلك تتويج منتخب تحت 20 عاماً بكأس العرب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

كرة اليد

اتحاد كرة اليد يستحق الإشادة بعد تأهل منتخباته الثلاثة (أول، شباب، ناشئين) إلى مونديالات (بولندا، السويد)، و(المانيا، اليونان)، و(كرواتيا)، بعد أن خطف بطاقات التأهل الثلاث من التصفيات الآسيوية.

البطولات المجمعة

لم تقف الإنجازات السعودية عن هذا الحد، فقد حققت المنتخبات السعودية 67 ميدالية ملونة في دورة الألعاب الخليجية في الكويت، و24 ميدالية ملونة أخرى في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، كما حققت المنتخبات السعودية 46 ميدالية في دورة ألعاب غرب آسيا الثالثة البارالمبية التي أقيمت في المنامة.

رفع الأثقال

ولا ينسى السعوديون إنجازات اتحاد رفع الأثقال، إذ حقق علي مجيد خليتيت ذهبية الخطف، وفضية المجموع في وزن 55 كغم في بطولة العالم تحت 17 سنة، وتوج زميله محمد المرزوق بالميدالية الفضية في وزن 61 كغم في البطولة نفسها، فيما أضاف اللاعب علي العثمان الميدالية الذهبية لوزن 96 كغم، في البطولة الآسيوية للشباب والناشئين، وانتزع عدنان نور 4 ميداليات ذهبية في بطولة آسيا أوقيانوسيا لرفع الأثقال البارالمبية لفئة الشباب.

ألعاب قوى

واصل اتحاد ألعاب القوى تحقيق الإنجازات الفريدة بعد انتزع اللاعب سالم الأحمدي الميدالية الذهبية في الوثب الطويل في بطولة العالم للأساتذة، وتتويج زميليه إدريس هوساوي بالميدالية الفضية في سباق الحواجز الطويل، ومحمد القريع بالميدالية الفضية في العشاري في البطولة نفسها.

الأولمبياد الخاص

خطف منتخب للأولمبياد الخاص المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم بفوزه على رومانيا (3-0).

أبطال ومنتخبات

في التايكوندو توج اللاعبان إبراهيم هادي ومشاري بامسعود، بالميدالية البرونزية في بطولة آسيا للناشئين في لعبة التايكوندو، وحقق اللاعب سعود الهاجري الميدالية البرونزية في وزن 90 كغم في البطولة الآسيوية للجودو. وعلى صعيد المنتخبات حقق المنتخب السعودي لكرة الطائرة للشباب بطولة غرب آسيا للشباب التي أقيمت في القطيف، وتوج المنتخب السعودي للناشئين بالميدالية الفضية في البطولة العربية لكرة الماء، فيما حقق منتخب البولينج الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب في مسابقة الفرق التي أقيمت في السويد.