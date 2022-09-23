ما القطاعات المتجاوزة لمستهدفات 2030 ؟

محمد بن مسعود - الدمام - اقتربت العديد من القطاعات الاقتصادية من مستهدفات رؤية 2030، وذلك قبل سنوات من الوصول إلى المستهدف، وتجاوزت بعضها المستهدف، بعد العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وتقديم العديد من التسهيلات، إضافة إلى صدور العديد من القرارات التي ساهمت في هذا الإنجاز، «عكاظ»، بدورها رصدت أبرز المنجزات والقرارات التي ساهمت في تحقيق المستهدفات أو الاقتراب منها.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ارتفع خلال الربع الثاني من عام 2022 إلى 32.9%، فيما بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات فوق سن الـ 15 نحو 33.6%، وذلك في مؤشر على نجاح جهود وزارة الموارد البشرية في دعم تمكين المرأة في سوق العمل، وفق ما هو مخطط له ومدروس، بعدد من المبادرات الداعمة لتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، حيث استفادت نحو 71612 امرأة من مبادرة العمل المرن، واستفادت 837911 امرأة من العمل الحر، فيما بلغ عدد المستفيدات من تشجيع العمل عن بعد ما 79641 امرأة سعودية.

وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 32.9% متجاوزة بذلك مستهدف رؤية 2030 بوصول نسبة مشاركتها إلى 30%.

فيما تم اعتماد رؤية 2030، تم إطلاق العديد من المشاريع التي انعكست إيجاباً على مستهدفات الرؤية، ومن أبرز تلك المشاريع إطلاق برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن «رؤية السعودية 2030»، الذي هدف إلى تحديد أهداف إستراتيجية للجهات المشاركة، وترجمتها إلى مبادرات وتنفيذها وتحقيقها، وزيادة فرص العمل في القطاعات غير الحكومية بـ 450 ألف وظيفة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص مما يوفر 40% من الإنفاق الحكومي على المبادرات.

كما عمل البرنامج إلى المساهمة في تعظيم المحتوى المحلي عبر توطين أكثر من 270 مليار ريال في المحتوى المحلي، بما يعزز قيمته المضافة ويخفف الاعتماد على الواردات.

وشملت أفضل المشاريع إطلاق مشروع «القدية» التي تعّد الأولى من نوعها في العالم بمساحة تبلغ 334 كيلومتراً مربعاً، وتتمثل رؤية المشروع في أن يجعل القدية وجهة الترفيه في المملكة، ومجمعاً للأنشطة والاكتشاف والمشاركة، إذ يهدف إلى تغيير مفهوم الترفيه في المملكة واستغلال الفرص الواعدة التي توفرها السوق المحلية.

ومن المشاريع أيضاً، اعتمد إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2025، وهو ما ساهم في تحقيق الصندوق للعديد من نجاحاته خلال الفترة الماضية.

62 % نسبة تملك المساكن

قاربت نسبة تملك السعوديين للمساكن من الوصول إلى مستهدف الرؤية، إذ بلغت نسبة تملكهم من 47% قبل إطلاق الرؤية إلى 62%.

وتزامن مع ارتفاع تملك المساكن، انخفاض عدد الأسر المستأجرة إلى 35%، بعد عمل وزارة الإسكان على 4 سياسات ممثلة في (سياسة التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وسياسة تطوير الخدمات).

وخلال أزمة كورونا حققت السعودية العديد من الإنجازات، أبرزها الوصول إلى المركز 21 في تقرير السعادة، وارتفاع الأماكن الترفيهية من 154 إلى 277 مكاناً.