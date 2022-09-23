اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر بعثة مملكة البحرين في نيويورك اليوم، مع سعادة السيد رونالد لاودر رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
جرى خلال الاجتماع، بحث علاقات التعاون الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وأوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات حريات الأديان والمعتقدات، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والحوار في العالم، لما فيه خير الشعوب وسلامها وازدهارها.
حضر الاجتماع، معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
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