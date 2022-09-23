اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع رئيس الشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية وأعضائها

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر بعثة مملكة البحرين في نيويورك اليوم، مع السيد جيسون إيزاكسون رئيس الشؤون السياسيةفي اللجنة اليهودية الأمريكية وأعضاء اللجنة، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
جرى خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية توطيد العلاقات الاستراتيجية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث مجالات التعاون المشتركبين الجانبين لتحقيق الأهداف التي تضمنها اتفاق مبادىء إبراهيم لكل ما من شأنه تعزيز أسس السلام والاستقرار ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي في المنطقةوالعالم. كما جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية الاقليمية والجهود الرامية الى التوصل الى حل للقضية الفلسطينية وإرساء دعائم السلام الشامل في الشرق الأوسطوحماية أمن المنطقة واستقرارها.
حضر الاجتماع، معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى واشنطن، وسعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأممالمتحدة في نيويورك، والوفد المرافق لوزير الخارجية.
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