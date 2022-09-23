اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر بعثة مملكة البحرين في نيويورك اليوم، مع معالي السيدة باربارة ليف وكيل وزارة الخارجية الأمريكيةلشؤون الشرق الأدنى، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع، بحث علاقات الصداقة والشراكة التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات، والجهود التي يبذلها البلدانلتعزيز التعاون الثنائي على كافة الأصعدة،السياسية والاقتصادية والامنية، بما يخدم المصالح المتبادلة، واستعراض مخرجات قمة جدة للأمن والتنمية ومتابعة تنفيذ ما تضمنته منقرارات لتعزيز الشراكة الأمريكية العربية، و حماية أمن المنطقة واستقرارها.

كما جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط والمساعي الرامية الى احلال السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وسبل تكثيف التعاون والتنسيقالمشترك لتعزيز الأمن والاستقرار الاقليمي، اضافة الى القضايا الاقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الامريكية، وسعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدىالأمم المتحدة في نيويورك، والوفد المرافق لوزير الخارجية.