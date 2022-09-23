اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع أعضاء تحالف المنظمات اليهودية الأمريكية الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر بعثة مملكة البحرين في نيويورك اليوم، مع أعضاء تحالف المنظمات اليهودية الأمريكية الدولية، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم خلال الاجتماع، بحث مجالات التعاون والتنسيق المشترك سعيًا نحو تحقيق السلام الشامل وتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة لما فيه الخير والنفع لشعوبها، في إطار الأهداف التي تضمنها اتفاق مبادئ إبراهيم، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر الاجتماع، معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الامريكية، وسعادة السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والوفد المرافق لوزير الخارجية.