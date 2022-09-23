محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تشارك مملكة البحرين المملكة العربية السعودية باحتفالاتها باليوم الوطني الـ 92، نظراً لما يربط بين البلدين من علاقات أخوية تاريخية.

وتوشحت البحرين بمختلف محافظاتها، في عدد من المباني والمرافق والمعالم باللون الأخضر وعلت مظاهر البهجة والفرح لدى الشعب البحريني مشاركين شعب المملكة هذه المناسبة، تجسيداً لعمق الروابط التي تجمع المملكتين. Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباني البحرين ومعالمها تزدان باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني 92 للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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