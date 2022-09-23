“التجارة”: اشتراط الشراء للدخول في المسابقات التجارية “مُخالفة”

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أكدت وزارة التجارة، أن اشتراط الشراء من أجل الدخول في المسابقات التجارية يُعد أمراً مخالفاً.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمُستفيد رفع بلاغ بهذا الشأن عبر تطبيق “بلاغ تجاري” مع إرفاق الصور وموقع المنشأة، وكامل تفاصيل الشكوى.

وجاء تأكيد الوزارة، رداً على استفسار من أحد الأشخاص حول بشأن مدى السماح باشتراط الشراء للدخول في مسابقة تجارية.



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Source akhbaar24

