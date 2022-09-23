نجوم المنتخب السعودي يتحدثون بمناسبة اليوم الوطني الـ92 (فيديو)

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حرص عدد من نجوم المنتخب اسلعودي على توجيه الرسائل للجماهير والحديث عن مناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ92. ونشر حساب المنتخب الوطني السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو تضمن حديث عدد من نجوم الأخضر عن المناسبة الغالية. ووجه المنتخب السعودي ونادي الهلال، سلمان الفرج رسالة قائلًا: ” ارتداء شعار المنتخب السعودي هو تمثيل لشعب عظيم ووطن عظيم وقيادة عظيمة”. وقال لاعب الشباب والأخضر، هتان باهبري: “شعور ارتداء قميص المنتخب السعودي يجعلني أريد تقديم كل شيء من أجله”. وشدد نجم الهلال والمنتخب الوطني سالم الدوسري: ” دائما حينما نمثل المنتخب السعودي نشعر بالحماس لتقديم الأفضل”. ويواصل الأخضر استعداداته لمواجهة منتخب الإكوادور وديًا مساء اليوم، الجمعة على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل. وإليكم تصريحات نجوم المنتخب الوطني السعودي كاملة ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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