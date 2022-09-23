شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. متابعة موقف سافيو ورحيل لاعب الفريق إلى الداخلية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الخميس 22 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها رحيل لاعب الفريق إلى الداخلية وتفاصيل أزمة برونو سافيو.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الأهلي والتي جاءت كالآتي:



أخبار الأهلي اليوم.. لاعب الفريق يرحل إلى الداخلية إعارة



أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة ميدو حسام مدافع فريق الشباب إلى نادي الداخلية لمدة موسم واحد، بالصيف الجاري.

يأتي ذلك ضمن خطة منح لاعبى الشباب فرصة المشاركة فى المباريات واكتساب الخبرات خارج الأهلي وإمكانية عودتهما مستقبلًا.





أخبار الأهلي اليوم.. وكيل الدبيس يعلن توقيعه مع الأحمر



كشف أحمد عصام وكيل كريم الدبيس ظهير أيسر وادي دجلة، أن اللاعب أنهى إجراءات انتقاله إلى النادي الأهلي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح وكيل الدبيس، أن اللاعب ضمن الصفقة التي تعاقد مسئولي القلعة الحمراء بموجبها على ضم 7 لاعبين من وادي دجلة، بالموسم الجديد.

أخبار الأهلي اليوم.. وفد يشارك فى تشييع جثمان الفنان هشام سليم

شارك وفد من النادي الأهلي في تشييع جثمان الفنان الكبير هشام سليم نجل الراحل صالح سليم الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، والذي وافته المنية اليوم، وتقديم واجب العزاء للعائلة الكريمة.



أخبار الأهلي اليوم.. النادي يستعلم عن أزمة برونو سافيو



استعلم مسئولو النادي الأهلي، عم موقف البرازيلي برونو سافيو صفقة الفريق الأحمر الجديدة، بعد الأنباء التي خرجت عن احتمالية تعرض اللاعب للإيقاف لفترة طويلة.

وترددت أنباء قوية، عن إمكانية إيقاف سافيو، بسبب تقرير الحكم في آخر مباراة خاضها اللاعب مع فريقه السابق بوليفار، قبل الانتقال إلى الأهلي في الصيف الحالي.