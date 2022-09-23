محمد بن مسعود - الدمام - استقبل آل السندي المعزين والمواسين من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدتهم آمنة داوود سندي والدة عبدالعزيز بن صالح سندي (رحمهما الله)، وجدة محمد، وعمر.
يذكر أن أمس (الخميس) آخر أيام العزاء بمنزل ابنها عبدالعزيز في حي الشاطئ رقم ٤ بجانب جامع الإحسان.
كانت هذه تفاصيل خبر السعوديه آل السندي يستقبلون المعزين في فقيدتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.