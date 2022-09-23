السعوديه آل السندي يستقبلون المعزين في فقيدتهم

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل آل السندي المعزين والمواسين من الأهل والأصدقاء في وفاة فقيدتهم آمنة داوود سندي والدة عبدالعزيز بن صالح سندي (رحمهما الله)، وجدة محمد، وعمر.

يذكر أن أمس (الخميس) آخر أيام العزاء بمنزل ابنها عبدالعزيز في حي الشاطئ رقم ٤ بجانب جامع الإحسان.