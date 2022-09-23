هدوء في النصر بعد تعافي نجم الفريق قبل موقعة الاتحاد

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت العديد من التقارير الصحفية الرياضية، صباح اليوم الجمعة عن آخر التطورات المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل مواجهة القمة المرتقبة مع الاتحاد في الجولة الخامسة من دوري روشن.عودة مدافع الفرنسي يطمئن جماهير النصر
ووفقًا لصحيفة “الإقتصادية”فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع الأسباني ألفارو جونزاليس، لاعب نادي النصر، أثبتت أنه يعاني من من إصابة خفيفة، ولن تعوقعه عن المشاركة في الجولة المقبلة أمام الاتحاد السعودي.
وتعرض ألفارو جونزاليس لإصابة في الركبة بعد، بعد المباراة الودية التي لعبها الفريق أمام شباب النصر، وتعرض لإصابة أجبر الجهاز الفني والطبي على تغيره وعدم استكماله للمباراة.موعد مباراة النصر والاتحاد
ويلتقي الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر، مع فريق الاتحاد، الأحد 2 أكتوبر المقبل، على معلب مرسول بارك، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي 2022-2023.
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