النصر يتلقي صدمة جديدة بسبب قضية حمدالله

محمد بن مسعود - الدمام - زف محمد العميري، الإعلامي الرياضي، بشرة سارة لجماهير نادي الاتحاد في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بشأن قضية المهاجم الدولي المغربي عبدالرازق حمدالله ضد نادي السابق النصر.

ضربات موجعة تتوالى على النصر

ونشر العميري عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن محكمة الكأس صدرت قرار بتثبت حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم بدفع 22 مليون ريال إلى البرازيلي جوليانو وترفض الاتستئناف على القرار.

حمدالله في انتظار قرار جديد على غرار جوليانو

وتابع: أنه بناء على قرار الكاس، من المتوقع أن يحصل حمدالله على تعويض مالي كبير على غرار قضية جوليانو، خلال الأيام المقبلة.

ويستعد حمدالله للمشاركة مع فريقه الاتحاد أمام النصر في الجولة الخامسة من دوري روشن للمحرفين مطلع الشهر المقبل.

غياب نجم النصر عن كلاسيكو الاتحاد