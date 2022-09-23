رئيس دولة فلسطين يلتقي في نيويورك بالمدير العام للإيسيسكو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس في نيويورك اليوم، بالمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء -وفق بيان للإيسيسكو- الأولويات التي تقدمها المنظمة لفلسطين والقدس، التي تدعم حزمة من البرامج والمشاريع لصالحها في القطاعات التربوية والثقافية والعلمية، وتسهم في حماية وصون المواقع التاريخية الفلسطينية، وتسجيلها على قوائم التراث في العالم الإسلامي.
وأشاد الرئيس الفلسطيني من جانبه، بالدور الذي تضطلع به الإيسيسكو على صعيد النهوض بالأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في دول العالم الإسلامي، بما فيها فلسطين، في ضوء ما تتعرض له الحقوق التعليمية لاسيما في مدينة القدس والمقدرات الثقافية للشعب الفلسطيني من اعتداءات الاحتلال الغاشم.
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