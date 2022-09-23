النجمة ينفرد بالصدارة مؤقتًا.. وانتصار صعب لباربار

محمد بن مسعود - الدمام - انفرد فريق النجمة بصدارة الترتيب العام للدور التمهيدي من دوري خالد بن حمد لكرة اليد مؤقتًا، وذلك بعد انتصاره العريض على حساب فريق سماهيج بنتيجة 37/‏28، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء يوم أمس الخميس على صالة اتحاد اللعبة بمجمع الصالات الرياضية بأم الحصم، لحساب الجولة الثالثة من المسابقة. ونجح النجمة في رفع رصيده إلى 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، في حين تعرّض سماهيج للخسارة الثانية ووصل إلى النقطة الخامسة من انتصار وخسارتين.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم النجمة بوقع 21/‏14، إذ استفاد النجمة كثيرًا من خبرة لاعبيه وإمكاناتهم في ظل الفروقات الواضحة بين الفريقين.

أما في المباراة الأولى التي أقيمت يوم أمس، فقد حقق باربار أول انتصاراته في المسابقة بعد أن تمكن من الفوز على حساب نظيره فريق توبلي بنتيجة 24/‏21، في مباراة واجه فيها باربار صعوبة كبيرة قبل أن يتمكن من حسمها لمصلحته، إذ قدم توبلي أفضل عروضه لغاية الآن وكان ندًا قويًا لباربار، ونجح في إنهاء الشوط الأول متعادل بواقع 12/‏12.

ورفع باربار رصيده إلى 6 نقاط من انتصار وتعادل وخسارة، في حين تجرّع توبلي مرارة الخسارة الثالثة على التوالي والتي أوصلته للنقطة الثالثة.

مباراة اليوم

وتختتم مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لدوري خالد بن حمد لكرة اليد، وذلك بإقامة لقاء قمة الجولة، الذي يجمع بين فريق الشباب مع نظيره فريق الاتفاق في الساعة السابعة مساءً على صالة اتحاد اللعبة بمجمع الصالات الرياضية بأم الحصم، إذ يتساوى الفريقان برصيد 6 نقاط من انتصارين في أول جولتين، ويسعيان إلى مواصلة سلسلة الانتصارات ومشاركة النجمة صدارة الترتيب العام بختام الجولة. ويتوقع أن تكون المباراة قوية ومتكافئة من جانب الفريقين، خصوصًا في ظل ما يتمتع به الطرفان من إمكانات وقدرات، إذ تُعد المباراة الاختبار الأول لهما في المسابقة، لتحديد رغبتهما في المنافسة على الألقاب هذا الموسم.