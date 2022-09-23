إذاعة وتلفزيون البحرين يحتفلان باليوم الوطني السعودي الـ 92

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تحتفل إذاعة البحرين وتلفزيونها باليوم الوطني السعودي الـ 92 غدًا، عبر باقة من البرامج التلفزيونية والإخبارية، بخطة شاملة تضمنت العديد من البرامج المتخصصة احتفاء بهذه المناسبة، إضافة إلى بث مشترك مع التلفزيون السعودي وإذاعات دول الخليج، التي تأتي لتعبر عن اعتزاز مملكة البحرين بمشاركة المملكة احتفالاتها بيومها الوطني، تقديرًا لقيمتها التاريخية ووفاءً لدورها المحوري في المنطقة.

وأوضح مدير إذاعة البحرين يونس الغيص، أن إمكانيات الإذاعة خُصصت للاحتفاء باليوم الوطني السعودي، حيث سيتم بث مشترك بين الإذاعات (بحرين إف إم وإمارات إف إم ونبض الكويت)، كما تم تخصيص حلقات برامج “صباحكم رايق”، و”صباح الخير يا بحرين”، و”ستار كافيه”، للاحتفاء بهذه المناسبة، إضافة إلى بث برنامجين مباشرين آخرين بعنوان “هي لنا دار” و”القلوب مجتمعة” عصر ومساء اليوم الوطني.

وأشار مدير إذاعة البحرين أنه تم إعداد تقارير خاصة تتعلق بالعلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة والتعاون المشترك بين المملكتين، إضافة إلى الدور الريادي للمرأة السعودية، ومعالم سعودية، وسيتم تقديم عدد من الكلمات المسجلة لشخصيات بارزة تعبر عن سعادتها بهذه المناسبة، وتخصيص عدد من الحلقات الخاصة احتفالاً بهذه المناسبة، إلى جانب بث الأغاني الوطنية السعودية.

من جانبه، أوضح مدير إدارة تلفزيون البحرين قيس الدوسري، أن التلفزيون اعتمد وضع شعار ثابت بهذه المناسبة يحوي علم المملكتين، مبيناً أن هناك خطة برامجية متكاملة لتقديم ثلاث فترات من البث المباشر، ومجموعة من الفقرات والبرامج والتقارير الإخبارية المنوعة بين الفترات، إضافة إلى استضافة شخصيات من كلا البلدين للحديث عن الإنجازات السعودية وعمق العلاقات التي تجمع المملكتين.

وأضاف أنه سيتم تقديم باقة من البرامج الثقافية عن المملكة، تمتد إلى الفواصل الخاصة باليوم الوطني السعودي، إضافة إلى الأغاني الوطنية والعرضة البحرينية والسعودية.

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Source almnatiq

