الفتح يواجه العدالة وديًا خلال فترة التوقف الدولي

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مواجهة ودية أمام نظيره العدالة.
ويلعب الفتح ضد العداية، مساء غدًا (السبت) وذلك ضمن برنامجه لفترة توقف دوري روشن السعودي.
ويتوقف دوري روشن خلال الفترة الحالية نظرًا لارتباط المنتخب السعودي بمواجهتي الإكوادور وأمريكا استعدادَا لكأس العالم 2022.
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Source akhbaar24
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