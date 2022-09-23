الصحة في أسبوع.. إجراء 10 عمليات جراحية دقيقة وأكثر من 280 ألف خدمة طبية في 7 مناطق

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المناطق_واس

أجرت الفرق الطبية في وزارة الصحة 10 عمليات جراحية دقيقة أسهمت – بفضل الله- في إنقاذ حياة مرضى خلال أسبوع في مناطق مختلفة بالمملكة، اشتملت على عدة تخصصات، منها: إزالة ورم بالمخ في منطقة حائل، وعملية إنقاذ حياة طفلة من وجود أجسام غريبة داخل البلعوم في جدة، وعملية جراحية لزراعة صمام بالقلب لمريض يبلغ من العمر 80 عامًا بنجران، وعملية جراحية لإزالة التصاق للمشيمة لمريضة في محافظة الطائف, بالإضافة إلى إجراء عملية لمريض يشكو من التهاب أذن وسطى قيحي مزمع مع ورم في الأذن الوسطى بالحدود الشمالية، وعملية جراحية لإزالة كتلة شعر تزن 3 كيلو من معدة مريضة بالجوف، وثلاث عمليات أسهمت في إنقاذ حياة 3 مرضى يعاونون من شرخ جداري للشريان الأورطي للقلب في مكة المكرمة.

تجدر الإشارة إلى أن الصحة قدمت خدماتها العلاجية والوقائية والإسعافية والتوعية لـ 29805، اشتملت على العديد من التخصصات الطبية المختلفة ، فيما بلغ مجموع الخدمات الإسعافية المقدمة في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية 280801 خدمة.

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Source almnatiq

