مسؤول أمريكي: جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني وصلت لطريق مسدود

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قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وصلت إلى طريق مسدود بسبب إصرار إيران على إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطتها النووية.
وأضاف للصحفيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد وصلنا إلى طريق مسدود” بسبب موقف إيران، قائلا إنه لم يحدث شيء هذا الأسبوع يشير إلى أن إيران على استعداد لتغيير موقفها.
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Source akhbaar24
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