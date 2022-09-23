برئاسة وزير الخارجية.. الاجتماع الخليجي ـ الأوروبي الـ27 يبحث آخر المستجدات بالمنطقة

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عقد أمس (الخميس)، الاجتماع الوزاري الخليجي ـ الأوروبي الـ 27 برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وسط مشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وناقش الاجتماع الذي جاء على هامش اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، آفاق العلاقات الخليجية – الأوروبية وأهمية تكثيف العمل الخليجي الأوروبي لضمان تحقيق الأمن والسلم الدوليين، والتشديد على توطيد العمل المشترك في مجال الحفاظ على البيئة والتصدي للتغير المناخي وفقاً للمبادرات العالمية في هذا الشأن.

وبحث سبل دعم وتقديم كل التسهيلات الاستثمارية لقطاع الأعمال في دول الخليج وأوروبا، بهدف تحقيق المزيد من الازدهار والرفاهية للشعوب الخليجية والأوروبية، وكذلك آليات تيسير التجارة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.

واستعرض آخر مستجدات تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين والحرص المتبادل على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتنميتها، وتطرق إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



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Source akhbaar24

