دوري الأمم الأوروبية.. فوز كرواتيا وفرنسا.. ومنافس الأخضر في كاس العالم يخسر من هولندا

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أقيمت عدد من المباريات القوية والمثيرة بمسابقة دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وفاز المنتخب الكرواتي على ضيفه الدنماركي 2-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى بالمستوى الأول للمسابقة.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطة عن نظيره الدنماركي، قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات بالبطولة.

هولندا × بولندا

خسر منتخب بولندا الذي يقع مع المنتخب السعودي في مجموعة واحدة بكأس العالم على يد نظيره الهولندي في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وفاز المنتخب الهولندي على بولندا بهدفين دون مقابل، فيما فازت بلجيكا على ويلز بنتيجة 2-1.

فرنسا × النمسا

فيما حقق المنتخب الفرنسي ، فوزه الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية، على حساب ضيفه النمساوي 2-1، لحساب المجموعة الأولى.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد النمسا عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير.





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Source akhbaar24

