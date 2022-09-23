التراث الشعبي.. مفخرة تتوارثها الأجيال

︎ . للتراث الشعبي السعودي مذاق خاص يمتزج فيه الأصالة والحداثة. مفخرة للشعب السعودي يتوارثونها جيلاً بعد جيل، وتتخلله الأغاني الحماسية والألعاب والفلكلور المُعبر عن العادات والتقاليد. تتميز كل منطقة في المملكة بفلكلورها صاحب الطابع الخاص، حيث العرضة النجدية في الرياض والقصيم، والمجرور في مكة والمدينة، والعرضة والمعشى والسيف العزاوي في عسير ونجران وجازان، والدحة في الجوف والحدود الشمالية، ودق الحب، والليوة، والحصاد، الفريسة في المنطقة الشرقية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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