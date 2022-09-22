شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. منتخب السعودية يفقد خدمات نجمه ضد الإكوادور وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأكد غياب نجم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن مواجهة منتخب الإكوادور، الودية ضمن استعدادات الأخضر السعودي لنهائيات كأس العالم.

موعد مباراة السعودية ضد الإكوادور وديًا

ويلتقي المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني نظيره الإكوادوري، مساء غدٍ الجمعة في إسبانيا، ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال قطر.

وكان المنتخب السعودي، اختتم تدريباته مساء اليوم الخميس لمواجهة منتخب الإكوادور وديا مساء غد الجمعة على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية.

واشتمل تدريب المنتخب السعودي، على الحصة بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري المدرب الفرنسي تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

سلمان الفرج يغيب عن مواجهة السعودية ضد الإكوادور

وواصل سلمان الفرج لاعب الوسط وقائد المنتخب، تمارينه التأهيلية برفقة الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، ليتأكد بذلك غيابه عن مواجهة الغد، لعدم تعافيه من الإصابة.

وتأتي المباراة ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للأخضر تحضيرا لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في 20 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي مباراة ودية أخرى ضد منتخب الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الجاري.