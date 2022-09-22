شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. طاقم تحكيم ليبي لمباراة إيليكت التشادي وكشف القميص الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 22 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها الكشف قميص الفريق الاحتياطي للموسم الجديد.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:

أخبار الزمالك اليوم.. الكشف قميص الفريق الاحتياطي للموسم الجديد

أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عن القميص الثاني للفريق الأول لكرة القدم، المقرر ارتدائه في الموسم الجديد 2022/2023.

وكتبت الصفحة في اعلانها وترويجها للقميص عبارة: "لطالما أضاءت نجوم الزمالك سماء كرة القدم المصرية والإفريقية، واليوم نلعب بروح هؤلاء النجوم".



أخبار الزمالك اليوم.. 10 آلاف مشجع أمام إيليكت التشادي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حصول مجلس إدارة النادي على موافقة بحضور عشرة آلاف مشجع لمباراة إيليكت سبورت التشادي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك نظيره إيليكت التشادي، يوم الأحد المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ64، بعدما حقق الفوز بهدفين دون رد ذهابًا.



أخبار الزمالك اليوم.. طاقم تحكيم ليبي يدير مباراة الزمالك وإيليكت التشادي

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، إدارة مباراة الزمالك وإيليكت التشادي، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا لطاقم تحكيم ليبي.



ويتكون طاقم التحكيم من، أحمد عبد الرازق حكما للساحة، ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا.

ويراقب المباراة الإثيوبي أليوم جيزيت، في حين سيكون الدكتور محمد سلطان من مصر، هو مسؤول كوفيد 19 بالمباراة.