القيادة تتلقى التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ92

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تهنئة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الصباح، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.

وأكد أمير الكويت في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط الكويت والمملكة وشعبيهما الكريمين، مستذكرا مواقف المملكة الأصيلة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فضلا عن مواقفها الأخوية الصادقة تجاه دولة الكويت.

وعبر عن اعتزازه بما حققته المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الميمون من إنجازات حضارية بارزة شملت مختلف المجالات أسهمت بالارتقاء بمكانتها الرفيعة والمرموقة بين دول العالم.

وسأل أمير الكويت، المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة، وأن يحقق لها المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة وبمؤازرة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

كما هنأ ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الصباح، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وأشادا بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها المملكة على الأصعدة كافة، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة كل الرقي والازدهار. فيما تلقى خادم الحرمين الشريفين تهاني سلطان عمان هيثم بن طارق، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.

وأعرب سلطان عمان في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن تهانيه الخالصة، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، داعيا الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي من تقدم ورقي وازدهار.

فيما تلقى خادم الحرمين الشريفين تهنئة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة اليوم الوطني الـ92.

وأعرب ملك البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، عن أطيب التهاني والتمنيات بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد لخادم الحرمين الشريفين، ولشعب المملكة العربية السعودية بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بمستوى عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونماء مستمر ومتصاعد على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكداً حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز وترسيخ هذه العلاقات التاريخية المتجذرة عبر الزمان والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.

إلى ذلك أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، أمس، برئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وأعرب الرئيس الأوكراني في بداية الاتصال عن شكره لولي العهد على جهوده في عملية تبادل الأسرى، مقدرا له قبوله دور الوسيط ومنوها بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

من جهته أكد ولي العهد حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها، مؤكدا استعداد المملكة لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.