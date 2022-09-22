السعودية «قوة عظمى» بحنكة خادم الحرمين ومهارة ولي العهد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحنكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومهارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، وعلى ضوء رؤية 2030، تواصل المملكة التقدم بخطى ثابتة وقدرات لا مثيل لها، لتتبوأ مركزا عالميا في العلاقات الدولية وممارسة النفوذ والسلطة على نطاق عالمي، متجاوزة الدول الكبرى أو القوى العالمية، وتفرض نفسها قطبا عالميا وقوة عظمى، بعد أن استمرت القوى العظمى منذ نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفياتي، أحادية القطب والولايات المتحدة الوحيدة قوة عظمى.

وشكلت المملكة سياسيا خلال العام الـ 92 من توحيدها، دورا رائدا في المحافل الدولية وصناعة القرار، وعنصرا قويا للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار، وكانت خلال العام الوجهة الأهم لقادة دول العالم، حيث استضافت خلال العام نحو 50 رئيسا وقائدا، كما استضافت قمة الرياض الخليجية، و»قمة جدة» القمة الخليجية الأمريكية المشتركة.

رؤساء وقادة زاروا المملكة:

- ملك مملكة البحرين حمد آل خليفة.

- ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين.

- أمير دولة قطر الشيخ تميم آل ثاني.

- رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان.

- رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

- رئيس الولايات المتحدة جوزيف بايدن.

- رئيس جمهورية تركيا رجب طيب إردوغان.

- رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

- رئيس جمهورية السنغال ماكي سال.

- رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.

- رئيس لجنة الشؤون الدولية لروسيا الاتحادية ليونيد سلوتسكي.

- رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

- رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني.

- رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.

- رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي.

- رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

- رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.

- رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن.

- رئيس وزراء جمهورية اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس.

- رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري.

- رئيس جمهورية تتارستان رستم مينخانوف.

- رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.

- رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بورغ برينده.

- رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييفز.

- رئيس جمهورية كوريا مون جيه إن.

- رئيس الوزراء في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا.

- رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس.

- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

- رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان عبدالفتاح البرهان.

- رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف.

- رئيس جمهورية كوت دي فوار الحسن واتارا.

- رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي.

- رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي.

- رئيس حكومة جمهورية غينيا كوناكري محمد بيافوقي.

- رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شبهاز شريف.

- رئيس مجلس الأمة الكويتي الأستاذ مرزوق بن علي الغانم.

- رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد بن نواف الصباح.

- ولي عهد مملكة البحرين سلمان آل خليفة.

- ولي عهد دولة الكويت مشعل الصباح.

- ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الحسين بن عبدالله الثاني.

- مستشار الأمن الوطني الأمريكي جيك سوليفان.

- نائب رئيس جمهورية إندونيسيا معروف أمين.

- نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك.

- النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في جمهورية قرغيزستان أرزيبيك قوجوشيف.

- وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.

- وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

- وزير الداخلية بسلطنة عُمان حمود بن فيصل البوسعيدي.

- الممثل الخاص لجلالة سلطان عُمان أسعد آل سعيد.

- المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرينتيف.

- وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكي.

- زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق السيد عمار الحكيم.

موقع استراتيجي في قلب العالم:

من أهم أسباب القوة السعودية موقعها الجغرافي الاستراتيجي في قلب العالم محاطا بأهم المعابر المائية، ورابطا بين قارات العالم الثلاث آسيا أوروبا وأفريقيا، وقلبا نابضا للعالمين العربي والإسلامي بمعدل زيارات ديني متدفق سنويا، حيث أصبحت وجهة مهمة على خارطة السياحة العالمية، مستهدفة الوصول إلى 100 مليون زيارة سياحية منها 30 مليون زائر من الخارج بحلول العام 2030.

عدد الزيارات السياحية خلال عام:

- 29.5 مليون زيارة سياحية خارجية

- 32.5 مليون زيارة سياحية داخلية

- 30 مليون زيارة دينية خارجية

وجهــة اسـتثمارية عالمية رائدة

نجحت السعودية عضو مجموعة العشرين وأكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط في العالم ضمن مجموعة أوبك، بمعدل يزيد على 10 ملايين برميل يوميا، في قيادة دول تحالف أوبك بلس وتحقيق توازنا بين العرض والطلب في أسواق النفط، وتقديرا لدورها وثقة بها منحت الدول الأطراف في اتفاقية أوبك بلس، الأمير عبدالعزيز بن سلمان حق الدعوة لاجتماع وزاري في أي وقت، لمناقشة تطورات السوق متى ما كان هذا ضروريا.

وشهدت رحلـة التحـول خلال هذا العام، فرصا استثمارية ضخمة فــي قطاعــات لــم تكــن مسـتغلة مـن قبـل، جعلت مــن المملكــة وجهــة اسـتثمارية عالمية رائدة، مـن خـلال مبـادرات السـعودية الخضـراء ومبـادرة مسـتقبل الاسـتثمار، واســتقبال الرياضيــين والســياح فــي رالــي داكار وســباق فورملا 1 فــي جــدة وفورمـلا إي فــي الدرعيــة، وأكســريم إي فــي العـلا وغيرها، حيث سـجلت الاستثمارات الأجنبيــة تصاعدا مســتمرا رغــم تداعيــات جائحــة فـيروس كورونــا المســتجد «كوفيــد-19».

وفــي إطــار الجهــود الــتي تقــوم بهــا المملكة في ضوء الرؤيــة، لتيســر ممارســة الأعمــال فــي المملكــة للمســتثمرين والـشركات، أطلقـت وزارة الاسـتثمار خدمـة تمكن المسـتثمرين مـن تأسـيس الأعمـال والحصـول علـى الرخـص الاسـتثمارية مـن خـارج المملكـة فـي 3 خطـوات فقـط، كمـا دشنت «قاعـدة البيانات الوطنيـة الجيولوجية» الالكترونية، التي تتيح للمسـتفيدين فـي قطـاع التعدين الاطلاع علـى البيانات والسـجلات الجيولوجية التي تعـود لأكـثر مـن80عاما، بهدف تعزيـز جاذبيـة الاسـتثمار فـي قطـاع التعديـن ورفـع مسـتوى الشـفافية فيه.

السعودية تجذب البورصات العالمية

نتيجـة للجهـود الملموسـة فـي تنميـة ســوق الصكــوك وأدوات الديــن، واســتكمالا لانضمــام الســوق الماليــة الســعودية عـام 2020 لمـؤشر فوتـي راسـل للأسـواق الناشـئة للسـندات الحكومية (FTSE Emerging Markets Government Bond Index -EMGBI) فقد تمكنت أيضا من الانضمام إلى مؤشر «آيبوكس» للسـندات الحكوميــة (iBoxx Global Government Bonds Index).

- بلغ الاسـتثمار الأجنـبي المباشر فـي الربـع الثاني مـن عـام 2021 أعلـى قيمـة ربعيـة خلال العـشر السـنوات الســابقة بنحــو 13.8 مليــار دولار.

- بلغ الاسـتثمار الأجنـبي المبـاشر في مجموع العـام2021، 19.3مليـار دولار، وهـو رقـم يتجـاوز مجمـوع الاسـتثمارات المتدفقـة خلال الأعـوام الثلاثة السـابقة.

- وصلــت تدفقــات الاســتثمار الأجنــبي المبــاشر إلــى 72 مليـار ريال، محققـة مـا نسـبته 2.3% مـن الناتـج المحلـي الإجمالــي فــي عــام 2021.

- ارتفعـت التراخيـص الاستثمارية الصــادرة عــن وزارة الًاســتثمار لعــام 2021 أكثر مـن 250% مقارنـة بالعـام السـابق، لتصـل إلـى 4,439 ترخيصــا.

- تســلمت 44 شركة عالميــة تراخيــص لنقــل مقراتهــا الإقليميــة إلــى الــرياض.

- ارتفعـت قيمة المسـتثمرين الأجانـب فـي السـوق بنسـبة47 % نهايـة عـام 2021، لتصــل إلــى 305 مليــارات ريال.

- أدرجت 20 شركــة في السوق المالية.

- ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالية إلى أكثر من 224 شركة.

- شـهدت السـوق الماليـة نموا في حجم الأصول المدارة بنسـبة24 % في نهايــة عــام 2021 مقارنــة بالعــام الســابق.

- بلغ إجمالي الأصول المالية المدارة 758 مليار ريال والذي يعد الأعلى في تاريخ السوق المالية.

الجيش السعودي الـ 20 عالميا

حل الجيش السعودي حسب تصنيف»غلوبل فاير باور» للعام 2022 في المرتبة العشرين عالميا والثانية عربيا، بميزانية بلغت 46 مليار دولار.

- إجمالي الأفراد العسكريين: 350.000 عسكري.

- القوات شبه العسكرية: 125000 فرد.

- الانفاق العسكري 2022.. 171 مليار ريال.

الهوية الوطنية.. أولوية وركيزة

جعلت رؤية 2030، من الهوية الوطنية وتعزيزها أولوية وركيزة، من خلال برنامج تعزيز الشخصية السعودية 2020، الذي يعنى بتعزيز الهوية الوطنية للأفراد، ويصحح الصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية خارجيا.

يذكر أن استخدام مصطلح «قوة عظمى» لأول مرة عام 1944 لوصف تلك الدول التي تتمتع بمكانة أكبر من المكانة التي تتمتع بها القوى العالمية، لكنه اكتسب معناه الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفييتي بدرجة أقل، بعد الحرب العالمية الثانية، ويعود ذلك لتمكن كل من هذين البلدين من إثبات قدرتهما الكبيرة على التأثير بالسياسة العالمية وبالسيطرة العسكرية على مستوى العالم.

ويختلف تعريفها حسب المصدر. مع ذلك، تشترك جميع التعريفات بوصفها بأنها الأمة أو الدولة التي أتقنت الأبعاد السبعة لسلطة الدولة، الجغرافيا والسكان والاقتصاد والموارد والجيش والدبلوماسية والهوية الوطنية.