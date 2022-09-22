شكرا لقرائتكم خبر استثمارات مجتمعية للوطن بـ58 مليون ريال قدمتها stc ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلاقا من دورها الريادي في تبني مبادرات وبرامج تدعم مسارات التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية، تواصل مجموعة stc رحلتها في مجال الاستدامة، مع تعزيز مكانتها المرموقة كشركة سعودية رائدة في مجالها بين الكيانات الاقتصادية الكبرى على المستوى الإقليمي والعالمي، بوصفها ممكنا رئيسا للخدمات والحلول الرقمية، مع الالتزام بأعلى المعايير المهنية والتنافسية في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات وتمكين الحلول الرقمية بالشراكة مع جميع القطاعات المختلفة.

ومنذ انطلاق استراتيجيات وبرامج ومشاريع الاستدامة في stc، الهادفة إلى التمكين التقني وابتكار الحلول الرقمية لدعم كفاءة العمل وفعالية الأداء للمنظمات في القطاع غير الربحي، ودعم وتعزيز المساهمة المجتمعية والمحافظة على البيئة، بلغت قيمة استثمارات تلك المشاريع حوالي 58 مليون ريال وحتى الآن.

الحافلة الرقمية لزيادة وعي كبار السن باستخدام التقنية

وفي مجال الشمول الرقمي ودور المجموعة في التوعية الرقمية لكبار السن تهدف stc إلى إطلاق مشروع الحافلة الرقمية المتنقلة في نهاية عام 2022 للوصول إلى المناطق النائية وسد الفجوة العلمية بين فئة كبار السن للتعامل الأمثل مع التقنيات الرقمية الحديثة، حيث سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل من 2022-2024 ، وستركز من خلاله المرحلة الأولى على نشر الوعي حول استخدام الإنترنت عبر الهواتف الذكية، والحماية من جرائم الاحتيال عبر الإنترنت، ومساعدة كبار السن على التكيف مع الأجهزة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتستثمر المجموعة في هذا المشروع أكثر من 3 ملايين ريال لمدة 3 سنوات يغطي في مرحلته الأولى 17 مدينة.

مبادرات داعمة لذوي الاحتياجات الخاصة

وتبذل stc العديد من الجهود الحثيثة لتعزيز إمكانية الوصول والشمول الرقمي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قدمت برنامج «إيماءاتك أوامرنا» لخدمات الترجمة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية، كما جهزت مركزا متخصصا للتعامل مع العملاء من هذه الفئة، وتقدم لهم الخدمات ذات الأولوية وتدريب ممثلي خدمة العملاء للتعامل معهم، كما توفر ردا صوتيا تفاعليا داخل مركز الاتصال مما يساعد في الرد على الاستفسارات والمساعدة في سداد المدفوعات وإعادة تنشيط الخدمات بكل احترافية.

تطوع موظفي stc يحدث الفرق

ضمت البرامج والمبادرات التي قدمتها stc للاستثمارات المجتمعية، برنامج تطوع الموظفين والذي من خلاله سعت للبحث عن طرق إضافية لإحداث الفرق؛ ويهدف البرنامج إلى غرس ثقافة العطاء، وتحسين مشاركة الموظفين في مكان العمل، ويقدم البرنامج الفرص التطوعية للموظفين على منصة stc التطوعية، واستفاد من البرنامج أكثر من 30 منظمة غير ربحية عبر 12 مدينة حول المملكة، قدم خلالها 612 فرصة تطوعية، كما يستهدف مشاركة 500 متطوع في نهاية 2022.

10 ملايين شخص يخدمهم التمكين التقني للقطاع غير الربحي

أسهم برنامج التمكين التقني في منصة الاستدامة stc في تمكين المنظمات غير الربحية على مستوى مناطق المملكة، من خلال توفير الحلول الرقمية (الإدارية والمالية والتشغيلية)؛ مما أسهم في خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة نطاقها وتأثيرها، حيث أطلق البرنامج في يوليو 2021 والذي يقدم 11 حلاً تقنيًا واستطاع البرنامج من خدمة 386 جمعية خيرية ومنظمة غير ربحية عبر تقديم 1034 خدمة في 48 مدينة حول المملكة؛ وتجاوز عدد المستفيدين النهائيين من خدمات تلك المنظمات التي تم خدمتها 10 ملايين مستفيد، كما أسهمت كذلك في دعم أكثر من 34 ألف موظف من منسوبي الجمعيات.