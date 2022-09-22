stc رائدة في تعزيز التنمية والتمكين الرقمي بالمملكة

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جهود الشركة أسهمت في:





توفير العديد من الوظائف النوعية



نقل المعارف والخبرات إلى المملكة



تعزيز المحتوى المحلي



ضمان توفير بيئة عمل آمنة



تحقيق طموحات وأهداف رؤية المملكة 2030



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسير المملكة اليوم بخطى متسارعة تقود من خلالها تعزيز التنمية والاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما لمسه المجتمع من خلال القمم والمنتديات التقنية العالمية التي استضافتها خلال فترة قصيرة وكذلك المنجزات التي حققتها على مستوى الحكومة الرقمية بعد أن صنفت في تقرير صندوق النقد الدولي ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين. وفي ظل هذه المتغيرات المتسارعة والتحديات المستمرة، برزت مجموعة stc لتطلق استراتيجيتها الشاملة الهادفة إلى تنويع الفرص الاستثمارية في المجالات التقنية الحديثة والمتطورة وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وقيادة التمكين في التحول الرقمي عبر خدماتها المبتكرة وحلولها الرقمية، وتسخيرها للتقنية لجعل حياة الناس أكثر تواصلا وتفاعلا مع المجتمع. وتحل الذكرى الـ92 لليوم الوطني ومجموعة stc الشركة الوطنية الرائدة في مسيرة التقدم والنماء وتعزيز الاقتصاد الرقمي عبر إطلاق المشاريع والشركات والمبادرات التي تسهم في دعم وتمكين القطاعات المختلفة رقميا في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والبيانات وتوفير الحلول التي تعزز خدمات الحكومة الرقمية، والتجارة الالكترونية، والتعليم الرقمي، والصحة الرقمية.

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