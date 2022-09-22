شكرا لقرائتكم خبر رئيس مجلس إدارة stcوالرئيس التنفيذي يهنئان القيادة والشعب باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع رئيس مجلس إدارة مجموعة stc الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة.

وقال الفيصل «تحل علينا الذكرى 92 لليوم الوطني ونحن نكمل مسيرة التقدم والنماء، منطلقين نحو تحقيق الطموحات والأهداف التي رسمتها القيادة في إطار رؤية المملكة 2030 بسواعد أبناء هذا الوطن وبجهود القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى مستقبل يتسم بالتنمية المستدامة لهذا الوطن الكريم، ولعل ما نشهده اليوم من إنجازات كبيرة ومتنوعة حققتها المملكة في مختلف المجالات في ظل قيادتنا الرشيدة لهو خير دليل على أن المسيرة التي حددتها رؤية المملكة 2030 تسير بثبات نحو تحقيق مسيرة البناء بأيدي أبناء وبنات وطننا العزيز».

وأكد أن ما تشهده المملكة من قفزات رقمية هائلة تعكس مدى تطورها وريادتها تقنيا، مما جعلها تتمتع ببنية تحتية رقمية قوية مكنتها من مواجهة الأزمات واستمرارية الأعمال في مختلف المجالات مما نتج عنها طلبا متزايدا على الخدمات الرقمية، وهو ما أسهم في تسريع التحول والتمكين الرقمي كونه أحد ركائز رؤية المملكة وباعتباره محركا أساسيا لتنمية الاقتصاد الرقمي، والذي جعلته stc، الممكن الرقمي الأبرز في المنطقة، جوهر مهمتها لتركز دائما على الابتكار وتطوير الحلول الرقمية، لتعزيز ريادتها المحلية والإقليمية وسمعتها العالمية وأداء دور محوري بصفتها رائدة التحول الرقمي في المملكة والمنطقة.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة، عن شكره للقيادة الكريمة لما يجده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من اهتمام ودعم كبيرين من قبل القيادة الرشيدة أيدها الله؛ تعزيزا منها لعملية التحول الرقمي، وتسريعا لنمو الاقتصاد الرقمي، وترسيخا لمكانة المملكة صاحبة أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسرع نموا.

قدم الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، المهندس عليان الوتيد، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وللشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، وأكد أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يسهم في نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة بوتيرة غير مسبوقة، إذ بلغت استثمارات مجموعة stc، الممكن الرقمي في المنطقة، خلال النصف الأول من عام 2022 نحو 5 مليارات ريال، مما يسهم في تعزيز موقع المملكة كأحد أكبر الاقتصاديات العالمية في هذا القطاع.

وأكد استمرارية مجموعة stc في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى التمكين والتوسع والنمو في مسارات غير تقليدية من خلال عقد شراكات استراتيجية، وتأسيس شركات تقنية متخصصة وعمليات استحواذ ضمن سعيها لتحقيق رؤيتها في النمو من خلال الاعتماد على البنية التحتية والتقنيات الحديثة للمجموعة.

وأضاف الوتيد» خلال هذا العام عقدنا العديد من الشراكات مع عدد من الشركات العالمية منها اتفاقية توطين مراكز البيانات وتدريب الكوادر السعودية مع شركة هواوي وتعزيز شبكات الجيل الخامس مع شركة اريكسون وتطوير وتمكين مجالات الابتكار مع شركة مايكروسوفت وغيرها من الاتفاقات التي تهدف إلى توسعة المجالات التقنية في المملكة، كما أطلقنا الشركة السعودية للحوسبة السحابية بالشراكة مع Alibaba cloud وشركة سايت وشركة سكاي السعوديتين، وكذلك أعلنا عن تأسيس شركة في مجال تقنيات إنترنت الأشياء بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، كما أطلقنا مبادرة انشاء مركز رقمي رئيسي MENA Hub لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى استثماراتنا في الكيابل البحرية، وتبني مبادرات مستدامة الأثر على المجتمع والاقتصاد والبيئة، ومنها حاضنة InspireU لدعم وتمكين رواد الأعمال في مشاريعهم التقنية الناشئة، والتي بلغت 75 مشروعا تفوق قيمتها السوقية اليوم مئات الملايين يضاف إليها 15 مشروعا جديدا في الدفعة التاسعة».

واختتم بقوله «إننا نسعد بما نحققه من إنجازات، والتي تأتي تتويجا لمساهماتنا المستمرة في مسيرة حافلة بالنمو والازدهار لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل دعم لا محدود من قيادتنا الحكيمة، وسنواصل في مجموعة stc التزامنا بتمكين التحول الرقمي في إطار رؤية المملكة، وذلك للمساهمة في أن تصبح المملكة مركزا إقليميا رائدا للخدمات الرقمية».