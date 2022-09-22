“الحكام” تحسم الجدل بشأن بعض الحالات في الجولة الـ4 بدوري روشن (فيديو)

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حسمت دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدل بشأن بعض الحالات التحكيمية في الجولة الـ4من دوري روشن.
وقالت دائرة الحكام عبر فيديو نشره الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم: “عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفيحاء أمام أبها كان قراراً صحيحاً”، موضحة أن مدافع أبها ثبت قدمه على الأرض قبل إدعاء مهاجم الفيحاء السقوط وتدخل حكم الـVAR كان صحيحاً”.
وأوضحت دائرة الحكام: “البطاقة الحمراء في وجه لاعب الخليج خلال مباراة الاتحاد كان صحيحًا بسبب اللعب العنيف وأيضًا تدخل حكم الـVAR كان قراراً صحيحا”.
وتابعت: “قرار إلغاء هدف لنادي الاتحاد سحله عبد الرزاق حمد الله بسبب وجود زمبل له متداخل بالكرة في موقف تسلل كان صحيحًا، وقرار حكم الـVAR غير صحيح بعد استدعائه حكم المباراة لمراجعة اللعبة”.
وإليكم جميع الحالات بالجولة الرابعة من دوري روشن
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Source akhbaar24
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