لصوص ينهبون متجراً للمجوهرات في نيوزيلندا (فيديو)

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أقدم مجموعة من اللصوص على اقتحام متجر للمجوهرات في مركز تجاري بمدينة أوكلاند النيوزيلندية، حيث قاموا بتحطيم الزجاج ونهب المجوهرات قبل فرارهم عبر سيارة مسروقة.
وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية؛ لحظة مداهمة 8 أشخاص مسلحين للمتجر وسرقة ما به من مجوهرات، وسط تجاهل تام من أفراد الأمن وصراخ المتسوقين.
وتبيّن وفقاً للصحيفة أن أفراد الأمن قاموا فقط بمراقبة عملية السرقة نظراً لخوفهم من اللصوص، حيث لم يركضوا خلفهم إلا بعد مغادرتهم المتجر، بينما تصدَّت لهم إحدى المتسوقات عبر الصراخ.
وتعمل الشرطة المحلية على تحديد هوية الجناة؛ وذلك بعد العثور على سيارة بالقرب من مكان الحادث، وبجانبها المجوهرات وعليها آثار دماء، في إشارةٍ إلى نشوب خلاف بين اللصوص بعد الهروب.
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Source akhbaar24
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