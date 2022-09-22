أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني 92 .

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المناطق _ الحدود الشمالية

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني 92 للمملكة .

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة :”

نحتفي اليوم بالإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

– طيب الله ثراه – بتوحيد بلادنا المباركة على أساس متين ومنهج قويم ، ونستذكر في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز الخطوات العظيمة لإرساء هذا الوطن وتوحيده بعد ملحمة بطولات خاضها المليك المؤسس مع رجالاته من أبناء هذه البلاد المباركة، حيث تمكن المليك المؤسس من توحيد قلوب أبناء وطنه على هدف نبيل وأرسى خلال هذا اليوم المجيد قواعد هذا البنيان على هدى كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين – صلى الله عليه وسلم .

مؤكدا أن هذا اليوم التاريخي يجب أن نستشعر فيه كل معاني الاعتزاز ببلادنا، وأن نغرسها في نفوس أبنائنا ليتواصل فيه الماضي التليد بالحاضر المجيد المشرق التي بدأها ـ المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز ـ ومن بعده أبناؤه الكرام – رحمهم الله – وصولاً إلى العهد الزاهر والزاخر الذي ننعم به في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ وسمو ولي العهد -حفظهما الله-

وأضاف سمو أمير الحدود الشمالية بالنيابة بقوله : نتطلع لمستقبلٍ مشرقٍ ملؤه التفاؤل، والمضي قدماً بعزيمة وإرادة قوية وإيمان راسخ بالأهداف السامية النبيلة في بناء المستقبل في ضوء ما تضمنته رؤية 2030 من قفزات عظيمة ،حيث شهدت منطقة الحدود الشمالية كغيرها من مناطق مملكتنا الحبيبة نهضةً شاملةً انعكست بشكلٍ إيجابيٍّ على حياة المواطن والمقيم بتنوع المشاريع الخدمية في مختلف محافظات المنطقة .

سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية وقادتنا من كل سوءٍ ومكروه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والنماء الدائم .

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Source almnatiq

