الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة الإكوادور ودياً استعداداً لكأس العالم

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اختتم المنتخب الوطني اليوم الخميس استعداداته لمواجهة منتخب الإكوادور وديًا مساء يوم غدٍ الجمعة على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على “ملعب منتجع لافينكا”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”.

بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

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Source akhbaar24

