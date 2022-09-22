︎
.
اختتم المنتخب الوطني اليوم الخميس استعداداته لمواجهة منتخب الإكوادور وديًا مساء يوم غدٍ الجمعة على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على “ملعب منتجع لافينكا”، تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”.
بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة الإكوادور ودياً استعداداً لكأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.