أمين الباحة: عهد زاهر بمنجزات تاريخية وقفزات تنموية

تهل علينا ذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين لمملكتنا الغالية تحت شعار (هي لنا دار) والوطن الغالي يرفل بثياب العزة والشموخ، وفي هذه المناسبة الوطنية الكبرى نستلهم ملحمة تاريخية منقوشة في وجدان كل مواطن، والتي سطر أمجادها بالبطولات والتضحيات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، وما سار عليه ملوكنا البررة -رحمهم الله تعالى- حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما أشرقت شمس التجديد وحقبة العزم والحزم بمنجزات تاريخية وقفزات تنموية غير مسبوقة في ظل الرؤية الطموحة 2030 التي يقودها ولي العهد الأمين مهندس الرؤية وأمير الشباب وقائد المشروعات الوطنية العملاقة سمو الأمير محمد بن سلمان

أمن وأمان

لقد أصبح اليوم الوطني حدثًا بارزًا ومنارة تضيء معالم الطريق لأجيال الحاضر والمستقبل من أبناء المملكة، وتعزز فيهم قيم المواطنة والانتماء والالتفاف حول القيادة الرشيدة أدام الله عزها.

وبهذه المناسبة الوطنية الغالية أرفع باسمى ونيابة عن زملائي قيادات ومنسوبي القطاع البلدي ورؤساء البلديات بمنطقة الباحة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وسمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة والأسرة المالكة والشعب السعودي جميع بمناسبة حلول الذكرى الثانية والتسعين ليومنا الوطني المجيد، وأسال الله تعالى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأن يديم علينا نعم الأمن والأمان والرخاء، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي. وكل عام والوطن شامخًا أبيًا بحفظ الله ورعايته ثم بحكمة وحنكة قيادته الرشيدة.

53 مشروعًا

وفي العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- حظي القطاع البلدي بمنطقة الباحة بدعم سخي من الدولة تحققت من خلاله منجزات كثيرة ومتعددة حيث أنجزت الأمانة وبلديات المنطقة في العام الماضي تنفيذ 76 مشروعًا بلديًا بتكاليف إجمالية بلغت 541.566.025 ريالًا. كما يجري حاليًا تنفيذ 53 مشروعًا بلديًا بمدن ومحافظات وقرى منطقة الباحة بمبلغ اجمالي يصل إلى 317.131.192 ريالًا والعمل مستمر ومتواصل بكل همة وعزيمة إنفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر وإسهامًا في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة 2030 وجودة الحياة.

* أمين منطقة الباحة

الدكتور علي بن محمد السواط