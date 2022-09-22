أمين الباحة: عهد زاهر بمنجزات تاريخية وقفزات تنموية

أمن وأمان
لقد أصبح اليوم الوطني حدثًا بارزًا ومنارة تضيء معالم الطريق لأجيال الحاضر والمستقبل من أبناء المملكة، وتعزز فيهم قيم المواطنة والانتماء والالتفاف حول القيادة الرشيدة أدام الله عزها.
وبهذه المناسبة الوطنية الغالية أرفع باسمى ونيابة عن زملائي قيادات ومنسوبي القطاع البلدي ورؤساء البلديات بمنطقة الباحة أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان وسمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة والأسرة المالكة والشعب السعودي جميع بمناسبة حلول الذكرى الثانية والتسعين ليومنا الوطني المجيد، وأسال الله تعالى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأن يديم علينا نعم الأمن والأمان والرخاء، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي. وكل عام والوطن شامخًا أبيًا بحفظ الله ورعايته ثم بحكمة وحنكة قيادته الرشيدة.
53 مشروعًا
وفي العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- حظي القطاع البلدي بمنطقة الباحة بدعم سخي من الدولة تحققت من خلاله منجزات كثيرة ومتعددة حيث أنجزت الأمانة وبلديات المنطقة في العام الماضي تنفيذ 76 مشروعًا بلديًا بتكاليف إجمالية بلغت 541.566.025 ريالًا. كما يجري حاليًا تنفيذ 53 مشروعًا بلديًا بمدن ومحافظات وقرى منطقة الباحة بمبلغ اجمالي يصل إلى 317.131.192 ريالًا والعمل مستمر ومتواصل بكل همة وعزيمة إنفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر وإسهامًا في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة 2030 وجودة الحياة.
* أمين منطقة الباحة
الدكتور علي بن محمد السواط
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