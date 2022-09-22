مكانة السعودية تجذب الاستثمارات العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتحقيق رؤية السعودية 2030، يعمل برنامج التحول الوطني من خلال وزارة الاستثمار على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر توفير بيئة استثمارية محفزة وتنافسية بالإضافة للعمل على تطوير أنظمة وإجراءات تسهل الاستثمار وتوفر الحماية للمستثمرين بالشراكة مع الجهات الحكومية.

ونجحت المملكة بمكانتها وسمعتها والتطورات الحاصلة في كافة مناحي الحياة، في جذب الاستثمارات العالمية وفقا لـ»التحول الوطني» الذي يستهدف كافة المؤسسات، حيث بلغ عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي المصدرة في النصف الأول من العام 13,838 ترخيصا.

ويستعرض برنامج التحول الوطني ما حققه بقيادة وزارة الاستثمار للإسهام في تمكين القطاع الخاص عبر جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية ودعم الشركات الوطنية لتعزيز ريادتها عالميا وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين وغيره من الأهداف الاستراتيجية التي تقع تحت مجال برنامج التحول الوطني والمسندة إليه من رؤية 2030.

الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار

في 2022، صدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة السعودية لـتسويق الاستثمار بهدف:

- تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات

- الارتقاء بجميع الأعمال والخدمات ذات الصلة بتسويق الاستثمار

- تسويق المملكة لتكون وجهة استثمارية جاذبة في كافة القطاعات.

- إدارة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات.

- إدارة منصة «استثمر في السعودية» الالكترونية.

- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتسويق محليا ودوليا للتعزيز من جاذبية الاستثمار في المملكة.

- تشجيع ودعم الشراكات المحققة لأهداف التنمية بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي.

مؤشرات الاستثمار في المملكة:

- سجلت الاستثمارات الأجنبية في المملكة قفزة نوعية في عام 2022.

- عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية المصدرة في النصف الأول 13,838 ترخيصا.

- نسبة نمو تزيد عن 1,211% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.

- يأتي هذا النمو نتيجة للجهود المبذولة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة وجهود تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.

- استمر نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 72.3 مليار ريال في 2021 بنسبة نمو 257.2% مقارنة بـ 2020.

- في الربع الأول من 2022، تم تسجيل 7.37 مليارات ريال في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

- نسبة نمو تصل إلى 9.5% مقارنة بالربع الأول من 2021.

مبادرة «استثمر في السعودية»

«استثمر في السعودية» هي الهوية الوطنية الموحدة لتسويق وجذب الاستثمارات في المملكة، وتهدف هذه المبادرة إلى:

- توفير بيئة استثمارية محفزة وأكثر تنافسية.

- زيادة ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي.

- جذب استثمارات نوعية ومستدامة وعالية الجودة.

- تطوير الأنظمة والإجراءات لتسهيل الاستثمار وحماية المستثمرين وتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة استثمارية رائدة وتعريف العالم بالفرص في المملكة.

إسهامات المبادرة:

- تحسين الاقتصاد السعودي.

- تحقيق أكبر ارتفاع في أعداد الاستثمارات الأجنبية خلال 10 سنوات في 2019.

- تسجيل نمو في التدفقات الاستثمارية الأجنبية يعادل 20% تقريبا خلال 2020 في وقت انخفض به الاستثمار الأجنبي على مستوى العالم بنسبة 35% بسبب جائحة كورونا مما يوضح فاعلية جهود المملكة في هذا المجال.

- استمرت المنصة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في عام 2021 حيث سجلت التراخيص الاستثمارية ارتفاعا بنسبة تفوق 250% مقارنة بالعام السابق.

- عملت مبادرة «استثمر في السعودية» منذ انطلاقها على عدة مسارات، وأبرزها:

* مسار بناء منصة الكترونية لعرض الفرص الاستثمارية في المملكة.

* مسار تسويق القطاعات والفرص الاستثمارية عبر المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية، حيث شاركت المبادرة في أكثر من 109 فعالية محلية ودولية بالإضافة لمشاركة عدة جهات حكومية وجهات من القطاع الخاص.

جذب الشراكات العالمية:

من ضمن جهود وزارة الاستثمار في جذب الاستثمار الأجنبي، قامت 44 شركة عالمية باختيار العاصمة الرياض مقرا إقليميا لها، من ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ومن أهم هذه الشركات العالمية:

- شركة ديلويت

- شركة ساب SAP

- شركة سامسونغ

- شركة KPMG

- شركة سيمنز

- شركة PWC وغيره من الشركات العالمية الكبرى.

جذب استثمارات أجنبية عالية الجودة

في 2021، قامت وزارة الاستثمار بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجالات متنوعة، ومنها:

- مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وشركة «روتشه» السويسرية المتخصصة في العناية الطبية.

- مذكرة تفاهم لتصدير التمور لأوكرانيا ودول شرق أوروبا بين المركز الوطني للنخيل والتمور وشركة «برايم بيري» الأوكرانية.

- إطار عمل تعاوني بين وزارة الاستثمار ووكالة الاستثمار والترويج التجارية الرسمية في جمهورية اليونان «إنتربرايس غريس.»

- مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار ووزارة الحرس الوطني وشركة «استرازينيكا.»

- مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا ممثلة بهيئة التجارة الدولية لتعزيز الاستثمار المباشر بين البلدين.

- مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وبنك HSBC العالمي لتعزيز التعاون المشترك في ترويج واستكشاف فرص استثمارية مستدامة.

شراكات اقتصادية لدعم المؤسسات الوطنية:

تم عقد ملتقى الاستثمار السعودي الفرنسي في 2021 بحضور أكثر من 100 شركة السعودية رائدة وواعدة، ونتج عنه توقيع 27 اتفاقية بين شركات سعودية وفرنسية، ومن أبرز الشركات السعودية التي حضرت ووقعت اتفاقيات:

- شركة فلاي ناس

- شركة أكواباور

- الشركة السعودية للخدمات الأرضية

- مجموعة الزامل

- مجموعة البواني وغيرها.

قمة الاستثمار الدولية:

شاركت وزارة الاستثمار في مؤتمر قمة الاستثمار الدولية في بنجلاديش والخروج بعدد من الاتفاقيات، ومن أبرزها حصول شركة أكواباور السعودية على موافقة الحكومة البنجلادشية على مشروع بناء محطة طاقة غازية بسعة 3.6 جيجاوات، حيث يسهم المشروع في خفض استهلاك الغاز وتوفير 10 ملايين دولار سنويا وخفض انبعاثات الكربون بنسبة 40%.

بالإضافة لهذا، تم بدء العديد من الشراكات الاقتصادية في العديد من المجالات وفي دول مختلفة لدعم الشركات الوطنية، ومن هذه الشراكات:

- توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الحكومة الأوزبكية والشركات السعودية في قطاعات مختلفة لمشاريع تتجاوز تكلفتها 3 مليارات دولار.

- عقد 22 اجتماعا للشركات السعودية مع الجانب المصري للحديث في قطاعات مثل: الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والصناعات الغذائية.

- توقيع برنامج إطار تعاوني بين وزارة الاستثمار ووكالة التجارة والاستثمار الفرنسية «بزنس فرانس» بهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

- توقيع 5 مذكرات تفاهم واتفاق إطار تعاون بين شركات سعودية وشركات كازاخية في قطاعات مثل: السياحة والنقل اللوجستي والتقنية والزراعة وغيره.