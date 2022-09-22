«دلة البركة» تقدم 10 نوابغ للمستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ عام لم يمر اليوم الوطني على شركة «دلة البركة» القابضة مرور الكرام، ولم تكتف ومؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية بالتهنئة أو عروض للتصفية أو حتى فيديو أغنية، بل أخذت على عاتقها أن تقدم هدية مستدامة للوطن والمواطنين، ومن منطلق مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «إن كل عناصر النجاح موجودة لخلق شيء عظيم داخل المملكة العربية السعودية، وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي» بادرت إلى اكتشاف وتبني النوابغ من أبناء وبنات الوطن في مختلف التخصصات والاستثمار في مواهبهم وطموحهم ودعم مسيرتهم الأكاديمية في أهم الجامعات العالمية.

وفي احتفاء مختلف باليوم الوطني الـ92 للمملكة، أعلنت الشركة أسماء الدفعة الأولى من قائمة الطلاب والطالبات الـ10 المتأهلين لبرنامج «نوابغ المستقبل»، من أصل 1400 تم ترشيحهم للالتحاق بالبرنامج من مختلف جامعات ومناطق المملكة. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج لا يضع أي شروط على المتخرج من ناحية إلزامه بالعمل مع جهات معينة، باستثناء العودة إلى الوطن والمساهمة في عملية التنمية والبناء، بشكل أو بآخر. وأقيم الحفل في مقر الشركة بمركز صالح كامل للأعمال، وتم اختيار الدفعة الأولى بعد اجتياز عدة مراحل تقييمية من بين 30 طالبا وطالبة تأهل للمرحلة النهائية، تضمنت اختبارات للكفاءات الأساسية ومقابلات شخصية.

«مكة» التقت مجموعة من نوابغ المستقبل، وكشفوا لها عن تخصصاتهم التي سيحظى بها الوطن، وتتكفل «دلة البركة» وشركاؤها بتنميتها واستدامتها.

كامل: خارطة طريق سعودية نحو المستقبل

اكد محيي الدين كامل نائب رئيس مجلس إدارة شركة دلة البركة القابضة، رئيس اللجنة التنفيذية أن بلادنا وهي تحتفل بيومها الوطني الـ92، تسير بخطى حثيثة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تجسدها رؤية المملكة 2030، التي وضعت خارطة الطريق نحو المستقبل.

وأضاف «اليوم نحتفي بالمتأهلين للدفعة الأولى من برنامج (نوابغ المستقبل) الذي أطلقته (دلة البركة) قبل عام من اليوم للاستثمار في أبناء الوطن وتمكينهم، وتحقيق مستهدفات (تنمية القدرات البشرية) أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، إيمانا بمقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: «كل عناصر النجاح موجودة لخلق شيء عظيم داخل المملكة العربية السعودية، وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي».

وعبر عن سعادته بتبني دلة البركة للنوابغ من أبناء وبنات هذا الوطن، ممن أثبتوا جدارتهم خلال جميع مراحل الترشيح والتقييم والاختيار، قائلا «يسعدنا أن ندعمهم في مختلف التخصصات، ونرعى مسيرتهم الأكاديمية في أهم الجامعات العالمية، حتى يعودوا بكل استعداد وشغف لخدمة الوطن».

يماني: الاستثمار في أبنائنا هو الأعظم

قال المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني، الرئيس التنفيذي للشركة أن الاستثمار في أبناء مملكتنا الغالية وطموحهم وإمكاناتهم هو أعظم استثمار لمستقبل الوطن، وذلك من خلال تمكينهم وتبني مسيرتهم لاستكمال تحصيلهم الأكاديمي لمرحلة الماجستير في أرقى الجامعات العالمية، مؤكدا أن العمل التنفيذي على المبادرة انطلق منذ ديسمبر الماضي، عندما وضع الشركاء الاستشاريون آليات ومعايير ترشيح الطلاب، وتحديد التخصصات التعليمية واختيار الجامعات العالمية.

نوابغ المستقبل:

النابغة جعفر عرفات







جامعة الملك فهد للبترول والمعادن



تخصص البكالوريوس: هندسة ميكانيكية



تخصص البكالوريوس: الطاقة المتجددة



النابغة ذكرى النهاري







جامعة الملك عبدالعزيز



تخصص البكالوريوس: السفر والسياحة



تخصص الماجستير: المرافق والسياحة







جامعة عفت



تخصص البكالوريوس: التسويق والسياحة



تخصص الماجستير: سياحة







تخصص البكالوريوس: سياحة



تخصص الماجستير: التسويق الرقمي







جامعة الملك عبدالعزيز



تخصص البكالوريوس: التسويق والسياحة



تخصص الماجستير: التسويق أو السياحة



أسماء باقي النوابغ:





النابغة ذاكر العتيبي من جامعة الملك سعود.



النابغة مازن شلال من جامعة الملك عبدالعزيز.



النابغة أسماء الخلف من جامعة الأمير مقرن.



النابغة وليد شويلة من جامعة الفيصل.



النابغة عبدالقادر كوشك من جامعة سان دييغو.



تخصصات المستقبل:

النابغة منال المهناالنابغة هديل فقيهالنابغة شيماء المحمدي

شهدت احتفالات اليوم الوطني الـ91 إطلاق مبادرة «نوابغ المستقبل»، تزامنا مع تدشين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبرنامج «تنمية القدرات البشرية»، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 لتطوير المواطن السعودي للجاهزية المستقبلية والمنافسة عالميا، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف.

ووفق معايير أكاديمية دقيقة تم اختيار عدد من أفضل برامج الماجستير في الجامعات العالمية، لابتعاث النوابغ التخصصات التالية :

- تخصصات الذكاء الاصطناعي

- الأمن السيبراني

- الطاقة المتجددة

- التسويق الرقمي

- التعلم الآلي

- البيانات الضخمة

- تحليل الأعمال

- إدارة سلاسل التوريد

- الضيافة والسياحة

- اختيار عدد من أفضل برامج الماجستير العالمية المرتبطة بهذه التخصصات من عدة جامعات بناء على معايير متعددة

معايير اختيار الجامعات:

- الترتيب الدولي للبرنامج

- الترتيب الدولي للجامعة

- مدى ارتباط الجامعة بالتخصص المطلوب

- معايير القبول

- التوزيع الجغرافي للجامعات وغيرها.

تقديم المشورة الأكاديمية:

يشمل الدعم الأكاديمي لطلاب الدراسات العليا في البرنامج تقديم المشورة الأكاديمية بشأن اختيار المواد الاختيارية، وموضوعات البحث، وفرص التدريب، وما إلى ذلك، كما يتلقى نوابغ المستقبل مجموعة متكاملة من الرعاية، من خلال خدمات المتابعة والدعم الأكاديمي والاجتماعي والمالي حتى تخرجهم وعودتهم.

قبل السفر والدراسة:

خدمات تدريب وتوجيه بهدف تحضيرهم للحياة الجامعية في الخارج.

خلال الدراسة:

خدمات دعم وتوجيه أكاديمي واجتماعي ومالي، تشمل تغطية مالية كاملة للرسوم الدراسية، ورسوم السفر، وتكاليف الحياة من خلال مخصص شهري (يغطي الإقامة والتأمين الطبي ونفقات المعيشة الأخرى)

بعد التخرج:

العودة والمساهمة في تنمية الوطن.

معايير التقييم والاختيارات الدقيقة:

- تقييم الأداء الأكاديمي للطالب.

- تقييم الكفاءات الأساسية للطالب.

- المقابلة الشخصية لمن اجتازوا أول مستويين من الترشيح بواسطة لجنة متخصصة؛ لإجراء اختبار نهائي للمتأهلين.

شركاء دلة البركة:

- مؤسسة (غلوبال ليرنينغ) التي تتمتع بخبرة عالمية في مجال تكنولوجيا التعليم.

- شركة إمكان التعليمية السعودية الاستشارات في مجال التطوير التعليمي وبناء القدرات الأكاديمية.

قائمة الجامعات العالمية للابتعاث:

- جامعة ستانفورد

- معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا

- كلية لندن الإمبراطورية

- جامعة نيويورك

- جامعة سنغافورة الوطنية

- كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وغيرها

أهداف البرنامج:

- تأهيل وتمكين النوابغ من أبناء وبنات الوطن في مختلف التخصصات.

- الاستثمار في مواهبهم ودعم مسيرتهم الأكاديمية.

- استكمال الدراسات العليا ونيل درجة الماجستير في أرقى الجامعات العالمية