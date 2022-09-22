محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض هنأ مدير عام مصنع اندبكو الشركة العالمية لانابيب الدكاتيل ، المهندس مؤيد حسن، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 92. وتعد الشركة العالمية اندبكو واحد من أهم الشركات السعودية في الشرق الأوسط في انتاج انابيب الدكاتيل وعضو فى مجموعة فال القابضة.

كانت هذه تفاصيل خبر المهندس “مؤيد حسن” مدير عام مصنع اندبكو يهنئ الشعب السعودي باليوم الوطني 92 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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