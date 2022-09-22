العروض العسكريه لوزارة الداخلية باليوم الوطني الـ 92 تجذب اهتمام سكان مدينة الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

جذبت العروض العسكريه التي قدمتها وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 92 تحت عنوان “عز الوطن”، اهتمام سكان مدينة الرياض.

ويتضمن برنامج “عز الوطن” على معرض وأجنحة تقدم من خلالها برامج تفاعلية ترفيهية وتوعوية وتعريفية للزوار، وذلك لمدة (4) أيام ابتداءً من 21 سبتمبر وحتى 24 سبتمبر 2022م، حيث تتنوع احتفالات وزارة الداخلية في اليوم الوطني بمشاركات نوعية مميزة، وفعاليات تفاعلية حية، تشتمل على أفكار معرفية، ومفاجآت ترفيهية، تستهدف صناعة تجربة ثرية للزوار، وتمكنهم من معرفة مسيرة الوزارة في بناء منظومتها الأمنية وتطوير قدراتها وخدماتها.

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وتشارك في “عز الوطن” قطاعات وزارة الداخلية المختلفه من خلال العروض العسكريه واستعراض المعدات والأجهزة الأمنية والوسائط البحرية مثل الزوارق والحوامات متعددة المهام والأحجام وسيارات الأمن العام القديمة والحديثة، بواقع عرضين في اليوم.

كما تتضمن الفعاليات عدداً من العروض التي تحاكي الواقع الافتراضي، وتجسد صورة ذهنية لتضحيات رجال الأمن بمشاركة نخبة من منسوبي القطاعات الأمنية، إضافة إلى بعض العروض الترفيهية المصاحبة للأطفال التي تمزج بين المتعة والفائدة بما يتناسب مع جميع الفئات العمرية، ويلبي اهتماماتهم العائلية، وكذا استعراض أهم مقتنيات الوزارة التراثية التي تربط الماضي بالحاضر وتعكس التطور الكبير الذي شهدته القطاعات الأمنية.

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