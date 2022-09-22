أمير القصيم يتسلّم شعلة الألعاب السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مقر الإمارة اليوم، شعلة دورة الألعاب السعودية، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المحافظين والمسؤلين بالمنطقة.

وعبر سموه عن فخره بما وصلت إليه النشاطات والألعاب الرياضية في المملكة، مشيرا إلى أن شعلة الألعاب السعودية التي تجوب جميع مناطق المملكة دليل على التطور والتقدم الرياضي الذي يصادف مناسبة اليوم الوطني, منوها سموه باهتمام القيادة الحكيمة – أعزها الله – بمثل هذه البرامج، منوها اعتزاز القصيم بمشاركة أكثر من 250 متطوعا في شعلة الألعاب، سائلا الله أن تكون بلادنا شعلة من التقدم والازدهار ومنارة للعالم في عقيدتها وثوابتها, مشيدا بفكرة الشعلة التي دمجت التراث والرياضة وكل جوانب الحياة مواكبةً لرؤية 2030.

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وتهدف رحلة الشعلة الخاصة بدورة الألعاب السعودية إلى نقل رسالة سلام وصداقة إلى الناس في مختلف أنحاء المملكة، وزيادة التوعية والترويج للحدث الوطني الأكبر في تاريخ الفعاليات الرياضات المحلية في السعودية.

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