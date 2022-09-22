اخبار الخليج – الإدارة العامة للدفاع المدني تنظم برنامجا توعويا للقطاع العام والخاص

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني برنامجا توعويا في عدد من المرافق العامة والخاصة بما في ذلك الفنادق والمجمعات بمحافظات المملكة الأربعة وفق الخطة التوعوية السنوية التي تستهدف مقدمي الخدمات العامة ومتعهدي تنظيم الفعاليات وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالسلامة العامة لدى العاملين بهذه المرافق ومرتاديها.

وفي هذا الإطار، قام مكتب العلاقات العامة والتوعية بتنظيم عدد من الزيارات والمحاضرات التثقيفية حول وسائل الحماية والسلامة، شملت أجهزة كشف الدخان وأجهزة الإنذار والإطفاء بالإضافة إلى الوسائل المختلفة للوقاية من الحريق، حيث تم توزيع المطويات التوعوية التي تضمنت أهم الإرشادات والنصائح المتعلقة بخطورة استخدام أجهزة الشرار المتوهج، إذ أظهرت تجارب المختبر الجنائي أن الشرار المتوهج يؤدي إلى نشوب الحرائق بعد مضي زمن وجيز من عمل الجهاز، بالإضافة إلى توضيح أهمية تنفيذ خطط الإخلاء في حال حوادث الحريق، وأهمية الفحص الدوري لطفايات الحريق للتأكد من صلاحيتها بما يكفل توفر الوسائل التي من خلالها يمكن منع الأضرار الناجمة عن الحريق أو الحد منها قدر الإمكان.

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