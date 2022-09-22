محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
تعهدت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، باستمرار توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ردا على الخطاب الأخير للرئيس بوتين، بشأن الوضع في دونباس ومسار العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وتابعت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، اليوم الخميس، 22 سبتمبر: “سوف تكون الإجابة التي نقدمها متسقة ومتماسكة للغاية، ولن يكون هناك أي تقاعس، وسنواصل دعم أوكرانيا في نضالها الشجاع، وهو ما يتجسد في قدرتنا على تنظيم استبدال الأسلحة القديمة بالجديدة مع اليونان وسلوفينيا، بحيث يمكن تسليم دباباتهم إلى أوكرانيا بسرعة كبيرة”.
وكان الرئيس الروسي قد ألقى صباح يوم أمس خطابا بشأن الوضع في دونباس ومسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وذكر أن موسكو ستدعم قرارات التصويت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وخيرسون، وزابوروجيه، بينما أعلن عن تعبئة جزئية في روسيا، واصفا ذلك بالقرار المناسب تماما للتهديدات الحالية.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد صرح عقب خطاب بوتين، بأن روسيا تخوض حربا مع “الناتو” وليس مع أوكرانيا، حيث يساعد الجيش الأوكراني 150 مستشارا من الحلف، ويوفر 70 قمر صناعي عسكري و200 قمر صناعي مدني المعلومات للجيش الأوكراني في الوقت الحقيقي Realtime، إضافة إلى تمويلات وإمدادات هائلة بالسلاح والمعدات والذخيرة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تعلن ترد على قرار بوتين حول التعبئة الجزئية في الجيش الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.