محمد بن مسعود - الدمام - أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بالمستوى المتقدم لعلاقات التعاون البرلمانية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، مؤكدة التشاور الدائم على المستوى الثنائي، التنسيق المستمر في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية ، وذلك في ظل التطلعات الرامية من الجانبين لتحقيق تكامل استراتيجي شامل ، يستلهم من الرؤى والتوجيهات الكريمة والسديدة للقيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين.
وشارك في الزيارة أصحاب السعادة : النائب علي اسحاقي، والنائب عيسى الدوسري.
وتطرق اللقاء بين معالي رئيسة مجلس النواب ونظيرها العماني، إلى مناقشة وبحث العمل على تعزيز المصالح المشتركة في مجالات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل والابتكار وسبل تبادل الخبرات المعرفية البرلمانية والدبلوماسية بين الجانبين ، إلى جانب السعي لتفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين مجلس النواب البحريني ومجلس الشورى العماني.
ومن جانبه رحب معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة بزيارة معالي رئيسة مجلس النواب والوفد البرلماني البحريني المرافق ، ومشيداً معاليه بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور ونماء على مختلف الأصعدة وكافة المجالات ، في ظل القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب: دعم نيابي لتنمية التعاون الشامل بين البحرين وعمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.