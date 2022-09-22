اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب: دعم نيابي لتنمية التعاون الشامل بين البحرين وعمان

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بالمستوى المتقدم لعلاقات التعاون البرلمانية المتميزة التي تربط مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، مؤكدة التشاور الدائم على المستوى الثنائي، التنسيق المستمر في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية ، وذلك في ظل التطلعات الرامية من الجانبين لتحقيق تكامل استراتيجي شامل ، يستلهم من الرؤى والتوجيهات الكريمة والسديدة للقيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال زيارة معالي رئيسة مجلس النواب، صباح اليوم لمقر مجلس الشورى العماني، حيث كان في استقبالها معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة ، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشتركة تجاه القضايا والموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

وشارك في الزيارة أصحاب السعادة : النائب علي اسحاقي، والنائب عيسى الدوسري.

وتطرق اللقاء بين معالي رئيسة مجلس النواب ونظيرها العماني، إلى مناقشة وبحث العمل على تعزيز المصالح المشتركة في مجالات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل والابتكار وسبل تبادل الخبرات المعرفية البرلمانية والدبلوماسية بين الجانبين ، إلى جانب السعي لتفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين مجلس النواب البحريني ومجلس الشورى العماني.

ومن جانبه رحب معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة بزيارة معالي رئيسة مجلس النواب والوفد البرلماني البحريني المرافق ، ومشيداً معاليه بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور ونماء على مختلف الأصعدة وكافة المجالات ، في ظل القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين.