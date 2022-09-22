اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب: العلاقات البحرينية العمانية تزداد رسوخا وتجذرا بدعم قيادة البلدين

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بما تتميز به العلاقات بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة من عمق وأصالة وما تشهده من أواصر المحبة والأخوة ، وما يدعمها من وشائج القربى ووحدة الهدف والمصير، ومؤكدة أنها تعتبر نموذجاً مثالياً للعلاقات بين الأشقاء ، على جميع المستويات الرسمية والشعبية وفي كافة مجالات التعاون ولا سيما البرلمانية ، حيث يعززها ويقويها العلاقة الأخوية المتميزة بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها معالي رئيسة مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق ، صباح اليوم ، لمجلس الدولة في سلطنة عمان الشقيقة ، حيث كان في استقبال معاليها والوفد المرافق ، معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة في سلطنة عمان الشقيقة ، وتم خلال الزيارة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك على صعيد العمل بين المجالس التشريعية المماثلة. وأكدت معاليها أن التعاون البرلماني مع سلطنة عمان، يمثل أولوية للسلطة التشريعية في مملكة البحرين، نظراً للشراكة الوثيقة، ومسار العمل المشترك الذي يتسم بمستويات متقدمة من التقارب والتنسيق على جميع الأصعدة. وشارك في الزيارة أصحاب السعادة : النائب علي محمد اسحاقي، وسعادة النائب عيسى يوسف الدوسري. ومن جانبه أعرب معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة في سلطنة عمان الشقيقة عن الاعتزاز بهذه الزيارة ولقاء معالي الرئيسة مجلس النواب والوفد المرافق ، منوها للتعاون المتميز بين السلطتين التشريعيتين في مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة والذي يعد امتداداً وتأكيداً للعلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات. وأكد معاليه التطلع لتعزيز و تطوير العلاقات وفتح مسارات جديدة للتعاون المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

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