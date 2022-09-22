اخبار الخليج – رواد مجلس محافظ العاصمة يهنئون خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 92

محمد بن مسعود - الدمام - رفع رواد المجلس الأسبوعي لمحافظة العاصمة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وإلى الشعب السعودي الشقيق بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، ضيوف المجلس الأسبوعي للمحافظة، حيث أثنى الحضور على عمق العلاقات الوطيدة التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تشهده من تطور مستمر على كافة المستويات انطلاقاً من ثوابت ورؤى مشتركة لقيادتي البلدين الشقيقين، وتأكيداً على روابط الأخوة والقربى ووحدة المصير المشترك الذي يجمع بين الشعبين، مؤكدين أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمثابة دولة واحدة وشعب واحد وامتداد واحد، وأن العلاقة بين البلدين يحتذى بها في كافة المجالات.

وأعرب معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة عن سعادته باستقبال الأهالي من مواطنين ومقيمين والالتقاء بهم في المجلس الأسبوعي، والذي يعد فرصة لاستعراض أبرز المواضيع والقضايا المطروحة على الساحة، إلى جانب تلقي الشكاوى والطلبات والأفكار والملاحظات التي تشغل الأهالي بغرض دراستها وتحويلها للجهات المختصة لبحث تنفيذها على أرض الواقع، بما يحقق دور المحافظة التنسيقي بين المواطنين والجهات الحكومية الخدمية.