اخبار الخليج – وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي

محمد بن مسعود - الدمام - شارك سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أخمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والذي عقد في مقر البعثة الدائمة للاتحاد الأوروبي بمدينة نيويورك، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وترأس جانب مجلس التعاون صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف بن فلاح مبارك الحجرف.

بينما ترأس جانب الاتحاد الأوروبي معالي السيد جوزيف بوريل، المفوض السامي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي.

وتم خلال الاجتماع، بحث علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، في اطار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.

وتدارس الجانبان مجالات التعاون المشترك السياسية والاقتصادية والأمنية، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة.

كما ناقش الجانبان، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والتحديات المشتركة وفي مقدمتها أمن واستقرار المنطقة والتغير المناخي والطاقة والأمن الغذائي.