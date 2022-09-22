اخبار الخليج – المحافظة الشمالية تحتفي باليوم الوطني السعودي على جسر الملك فهد

محمد بن مسعود - الدمام - احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة ، فقد أقامت المحافظة الشمالية العرضة الشعبية البحرينية على جسر الملك فهد ترحيباً بقدوم الأخوة الأشقاء إلى مملكة البحرين وذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد وجمعية رعاية العرضة البحرينية.

وبهذه المناسبة ، رفع سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية خالص التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي ، مشيداً بوشائج القربى الأخوية التاريخية بين آل خليفة وآل سعود الكرام وما تمثله هذه العلاقة للبحرين كنموذج متميز في العلاقات للعمق الاستراتيجي الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والجغرافي الذي توج بإنشاء جسر الملك فهد ، معرباً عن بالغ شكره وعظيم امتنانه للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لتوجيهه ودعمه لإقامة هذه الفعالية وإلى جميع منسوبي المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والإدارات الأمنية والجمركية لتقديمهم كافة التسهيلات وتعاونهم البناء لإقامة وتنظيم هذه الفعالية للترحيب بالأشقاء القادمين من المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، قام سعادة المحافظ ونائب المحافظ والمسؤولون بالجمارك والمحافظة بتوزيع الورود على القادمين وعابري الجسر ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة.

يذكر أن العرضة البحرينية قد شملت على فقرات منوعة شعبية تحت عنوان (منشئ الغيم) للشاعر المرحوم يعقوب الخالدي، وبعدها أنشدوا قصيدة (دارنا دار الكرامة والسعد) لمعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وقصيدة (فرسان ربعي) للشاعر الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، بعدها قصيدة (مرحبا شيخنا والطيب ترحيب) وختموا العرضة بقصيدة (وسمعت حس الصايح).