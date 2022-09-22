اليوم الوطني السعودي 92.. الشاعرة مريم العتيبي تكتب قصيدة شعرية بعنوان «منارات الأحلام»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير خصت الشاعرة مريم العتيبي، صحيفة المناطق السعودية، بقصيدة شعرية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي. وجاء في القصيدة: حنا معك يا سيدي دوم قدام في كل ما تطلب وتأمر رضينا حنا سلاحك بالوطن درع وحزام أخبار قد تهمك يا سيدي “سلمان” لرضاك جينا يا ظلنا يا حـــزمنا كل الأيام ندفع عنا روحك براحة أيدينا لا تلتفت للي يسوون الأفلام حنا معك في كل حالة وحينا تبني سواعدنا منارات الأحلام تنشاف نهضتنا سواحل ومينا شامخ علمنا ينعرف رمز الإسلام فخراً تنومس عنده المسلمينا مع المليك الشعب وافي ومقدام وأرض السعوديه بأمانٍ حصينا

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