︎ . المناطق ـ فريق التحرير خصت الشاعرة مريم العتيبي، صحيفة المناطق السعودية، بقصيدة شعرية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي. وجاء في القصيدة: حنا معك يا سيدي دوم قدام في كل ما تطلب وتامر رضينا حنا سلاحك بالوطن درع وحزام يا سيدي “سلمان” لرضاك جينا يا ظلنا يا حـــزمنا كل الأيام ندفع عنا روحك براحة أيدينا لا تلتفت للي يسوون الأفلام حنا معك في كل حاله وحينا تبني سواعدنا منارات الأحلام تنشاف نهضتنا سواحل ومينا شامخ علمنا ينعرف رمز الإسلام فخراً تنومس عنده المسلمينا مع المليك الشعب وافي ومقدام وأرض السعوديه بأمانٍ حصينا https://almnatiq.net/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Video-2022-09-22-at-4.02.15-PM.mp4 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني السعودي 92.. الشاعرة مريم العتيبي تكتب قصيدة شعرية بعنوان «منارات الأحلام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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