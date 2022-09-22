بطبيعتها الآسرة وقلاعها التاريخية وصيفها المعتدل.. النماص “سويسرا الجزيرة العربية”

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تقع محافظة النماص في شمال منطقة عسير بجنوب غرب المملكة على سلسلة جبال الحجاز، وهي ذات طبيعة آسرة نظراً لكثافة الغطاء النباتي بها.

وتتميز النماص بمناخ شتوي بارد يغطيه الضباب، وصيف معتدل لا تتجاوز درجة الحرارة فيه 35 درجة مئوية.

توجد بالمحافظة العديد من المواقع التراثية والأثرية، ومن بينها مدينة الجهوة التي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث الهجري، إلى جانب العديد من القصور والقلاع التاريخية، بالإضافة للرسوم والنقوش الجبلية التي تعود لآلاف السنين.

ومن المعالم المهمة بالنماص؛ قرية المقر السياحية، المبنية بالحجر، وقلعتها الشهيرة التي تتميز بقبابها السبع التي ترمز للقارات السبع، إلى جانب وادي زيد، ومدينة حلبا ومتنزه شعب العين، ومتنزه شعف آل وليد، والعديد من الأماكن والمواقع الطبيعية التي جعلت النماص توصف بأنها “سويسرا الجزيرة العربية”.

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Source akhbaar24

