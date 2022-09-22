︎
.
كشف “سبورت 24“، عن تطورات جديدة بشأن ملف المدربين، لقيادة أحدهم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، هذا الموسم (2022-2023).
ويوجد على طاولة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، 3 مدربين لاختيار أحدهم مدربًا لتولي قيادة الفريق، بدلا من المدرب الوطني الحالي يوسف عنبر.
وعلم “سبورت 24” أن سبب تأخر التعاقد مع المدرب، هي محاولة الإدارة الأهلاوية الانتظار قدر المستطاع للفوز بالأفضل بين الثلاث المدربين المرشحين لقيادة الفريق الفترة المقبلة.
وتجري مفاضلات الإدارة لاحتيار المدير الفني الجديد، حسب المفاوضات وجدية العمل قبل حسم الأمر بشكل رسمي مع أحدهم، لإكمال المهمة خلفا للمدرب الوطني يوسف عنبر.
وأشار “سبورت 24“، في وقت سابق إلى أن إدارة الأهلي أنهت اتفاقها الرسمي مع المدرب سييرا، لقيادة الفريق خلال منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “سبورت 24” يكشف آخر التطورات بشأن ملف المدربين في الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.