“سبورت 24” يكشف آخر التطورات بشأن ملف المدربين في الأهلي

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كشف “سبورت 24“، عن تطورات جديدة بشأن ملف المدربين، لقيادة أحدهم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، هذا الموسم (2022-2023).

ويوجد على طاولة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، 3 مدربين لاختيار أحدهم مدربًا لتولي قيادة الفريق، بدلا من المدرب الوطني الحالي يوسف عنبر.

وعلم “سبورت 24” أن سبب تأخر التعاقد مع المدرب، هي محاولة الإدارة الأهلاوية الانتظار قدر المستطاع للفوز بالأفضل بين الثلاث المدربين المرشحين لقيادة الفريق الفترة المقبلة.

وتجري مفاضلات الإدارة لاحتيار المدير الفني الجديد، حسب المفاوضات وجدية العمل قبل حسم الأمر بشكل رسمي مع أحدهم، لإكمال المهمة خلفا للمدرب الوطني يوسف عنبر.

وأشار “سبورت 24“، في وقت سابق إلى أن إدارة الأهلي أنهت اتفاقها الرسمي مع المدرب سييرا، لقيادة الفريق خلال منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).



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Source akhbaar24

